З 18 березня 2024 року "Укрзалізниця" розпочала продаж квитків онлайн на поїзди сполученням "Україна – Австрія".
Зокрема, як повідомили в прес-службі національного залізничного перевізника, відтепер пасажирам доступні такі варіанти купівлі квитків у зазначеному сполученні:
- "Київ – Відень": квитки будуть доступні лише онлайн у мобільному застосунку "Укрзалізниці" з верифікацією акаунту через Дію.Підпис.
- "Чоп – Відень": онлайн у мобільному застосунку "Укрзалізниці" та у міжнародних квиткових касах вокзалів.
Також у прес-службі повідомили, що на наступному етапі стануть доступними онлайн також квитки у сполученні "Україна – Угорщина" на поїзди, що прямують територією сусідньої країни транзитом до Австрії, тобто "Київ – Будапешт – Відень" та "Чоп – Будапешт – Відень".
Прямі сполучення "Україна – Угорщина" ("Мукачево – Дебрецен", "Мукачево – Будапешт", "Чоп – Захонь") з'являться в застосунку трохи пізніше.
Новий прямий поїзд №143/146 "Відень – Чоп – Відень" має зручні стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує складом зі зручних сидячих вагонів з Wi-Fi, додали в "Укрзалізниці".
Скільки коштують квитки на поїзди з України до Австрії
Повний квиток з Чопу до австрійського Відня обійдеться в 1911 гривень у вагоні 2 класу та в 3028 гривень у вагоні першого класу.
Натомість до столиці Угорщини Будапешта можна буде доїхати за 1053-1556 гривень залежно від класу вагону, а до угорського Дебрецена – за 495-719 гривень.
Квитки за машрутом з Києва до Відня доступні в двох варіантах: прямим потягом та з пересадкою у Чопі. Прямий квиток коштує 3844 гривні в трьохмісному купе по типу тих, що курсують до Варшави. І, ймовірно, їх буде придбати так само складно – зараз квитків за цим маршрутом доступно дуже мало.
Натомість квитки з пересадкою у Чопі коштують дешевше – від 2182 гривень, загалом є три варіанти пересадок.
Інші міжнародні маршрути з України
Наразі найбільше міжнародних маршрутів з України курсує до Польші – по кілька поїздів до Перемишля, Хелму та Варшави. Усі квитки доступні онлайн.
Також по одному рейсу раз на два дні курсують між Україною та Молдовою (Кишенів). Квитки доступні в додатку "Укрзалізниці".
Крім того, онлайн можна придбати квитки на потяг "Мукачево – Кошице" (Словаччина).
Єдиною сусідньою європеською країною, куди з України наразі не курсують прямі поїзди, залишається Румунія.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно "Укрзалізниця" запустила бета-тестування моніторингу квитків з можливістю автовикупу на поїзди внутрішнього сполучення.
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