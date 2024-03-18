Наразі доступні як прямі квитки з Києва до Відня, так і з пересадкою у Чопі.

З 18 березня 2024 року "Укрзалізниця" розпочала продаж квитків онлайн на поїзди сполученням "Україна – Австрія".

Зокрема, як повідомили в прес-службі національного залізничного перевізника, відтепер пасажирам доступні такі варіанти купівлі квитків у зазначеному сполученні:

"Київ – Відень": квитки будуть доступні лише онлайн у мобільному застосунку "Укрзалізниці" з верифікацією акаунту через Дію.Підпис.

"Чоп – Відень": онлайн у мобільному застосунку "Укрзалізниці" та у міжнародних квиткових касах вокзалів.

Також у прес-службі повідомили, що на наступному етапі стануть доступними онлайн також квитки у сполученні "Україна – Угорщина" на поїзди, що прямують територією сусідньої країни транзитом до Австрії, тобто "Київ – Будапешт – Відень" та "Чоп – Будапешт – Відень".

Відео дня

Прямі сполучення "Україна – Угорщина" ("Мукачево – Дебрецен", "Мукачево – Будапешт", "Чоп – Захонь") з'являться в застосунку трохи пізніше.

Новий прямий поїзд №143/146 "Відень – Чоп – Відень" має зручні стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує складом зі зручних сидячих вагонів з Wi-Fi, додали в "Укрзалізниці".

Скільки коштують квитки на поїзди з України до Австрії

Повний квиток з Чопу до австрійського Відня обійдеться в 1911 гривень у вагоні 2 класу та в 3028 гривень у вагоні першого класу.

Натомість до столиці Угорщини Будапешта можна буде доїхати за 1053-1556 гривень залежно від класу вагону, а до угорського Дебрецена – за 495-719 гривень.

Квитки за машрутом з Києва до Відня доступні в двох варіантах: прямим потягом та з пересадкою у Чопі. Прямий квиток коштує 3844 гривні в трьохмісному купе по типу тих, що курсують до Варшави. І, ймовірно, їх буде придбати так само складно – зараз квитків за цим маршрутом доступно дуже мало.

Натомість квитки з пересадкою у Чопі коштують дешевше – від 2182 гривень, загалом є три варіанти пересадок.

Інші міжнародні маршрути з України

Наразі найбільше міжнародних маршрутів з України курсує до Польші – по кілька поїздів до Перемишля, Хелму та Варшави. Усі квитки доступні онлайн.

Також по одному рейсу раз на два дні курсують між Україною та Молдовою (Кишенів). Квитки доступні в додатку "Укрзалізниці".

Крім того, онлайн можна придбати квитки на потяг "Мукачево – Кошице" (Словаччина).

Єдиною сусідньою європеською країною, куди з України наразі не курсують прямі поїзди, залишається Румунія.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно "Укрзалізниця" запустила бета-тестування моніторингу квитків з можливістю автовикупу на поїзди внутрішнього сполучення.

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