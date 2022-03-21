Евакуаційний рейс – безкоштовний.

Національний перевізник вантажів та пасажирів "Укрзалізниця" призначає додатковий безкоштовний евакуаційний поїзд на захід країни сполученням "Дніпро - Чоп".

Про це компанія повідомила в Telegram.

"Укрзалізниця" призначає додатковий евакуаційний поїзд. 20:00 - №234/233 Дніпро – Чоп",- йдеться в повідомленні.

Евакуаційний рейс – безкоштовний.

Як повідомляв УНІАН, протягом березня "Укрзалізниця" евакуювала 2,77 млн людей зі сходу, півночі та півдня у центральні та західні регіони України.

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