Призначено евакуаційний поїзд з Дніпра \ фото УНІАН
Національний перевізник вантажів та пасажирів "Укрзалізниця" призначає додатковий безкоштовний евакуаційний поїзд на захід країни сполученням "Дніпро - Чоп".
Про це компанія повідомила в Telegram.
"Укрзалізниця" призначає додатковий евакуаційний поїзд. 20:00 - №234/233 Дніпро – Чоп",- йдеться в повідомленні.
Евакуаційний рейс – безкоштовний.
Як повідомляв УНІАН, протягом березня "Укрзалізниця" евакуювала 2,77 млн людей зі сходу, півночі та півдня у центральні та західні регіони України.