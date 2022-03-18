Поїзд "Інтерсіті+" відправиться о 14:30.

"Укрзалізниця" додає ще один рейс із Харкова до Львова, який відправиться о 14:30.

Про це повідомила "Укрзалізниця" у Telegram.

"Укрзалізниця додає ще один евакуаційний рейс з Харкова до Львова 18 березня. Поїзд Інтерсіті+ відправиться о 14:30", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, станом на 17 березня за 21 день війни Укрзалізниця перевезла 986 вантажних вагонів гуманітарної допомоги та майже 6,2 тис. тонн у пасажирських поїздах.

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