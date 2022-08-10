"Укрзалізниця" з 11 серпня призначає додатковий рейс потягу № 272/271 Запоріжжя - Київ.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
"Ми прагнемо вивезти в безпечне місце якомога більше українців і тому, враховуючи активність в напрямку Нікополя і Марганця, відправимо 11 серпня позаграфіковий рейс поїзда №272/271 із Запоріжжя. Він відправиться о 20:05 і прибуде до Києва о 09: 38", - йдеться в повідомленні.
Назад цей поїзд відправиться з Києва 12 серпня о 22:30 і прибуде до Запоріжжя об 11:53.
Війна і "Укрзалізниця":
"Укрзалізниця" відновила курсування поїзда № 55/56 сполученням Київ - Ясіня з 5 серпня.
"Укрзалізниця" з 8 серпня призначила курсування додаткових приміських поїздів в Київській області.
13 липня в "Укрзалізниці" розповіли, які поїзди курсують з України за кордон.
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