Потяги почнуть курсувати з 8 серпня.

"Укрзалізниця" з 8 серпня призначає курсування додаткових приміських поїздів в Київській області.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" в Telegram.

Так, з 8 серпня призначаються наступні приміські поїзди:

Поїзд № 6670 Клавдієво-Святошин курсуватиме щодня, відправлення зі станції Клавдієво о 5:15, прибуття на станцію Святошин о 6:07. Зворотно цей поїзд відправляється зі станції Святошин о 7: 48 і прибуває на станцію Тетерів о 09: 26;

Поїзд № 6672 Немішаєве – Борщагівка-техн курсуватиме щоденно, відправлення зі станції Немішаєве о 8:45, прибуття на станцію Борщагівка-техн о 09:54;

Поїзд № 7767 Борщагівка-техн-Клавдієво курсуватиме щоденно, виправляння зі станції Борщагівка-техн о 4:02, прибуття до станції Клавдієво о 4:57;

Поїзд № 7644 Святошин – Дарниця курсуватиме щодня, виправляння зі станції Святошин о 6:10, прибуття на станцію Дарниця о 6:52.

Зазначається, що з розкладом руху поїздів можна ознайомитися на сайті "Укрзалізниці", а також на інформаційних дошках вокзалів і станцій.

Придбати квитки на зазначені поїзди можна в залізничних касах "Укрзалізниці".

Відновлення курсування:

"Укрзалізниця" відновлює курсування поїзда №55/56 сполученням Київ - Ясіня з 5 серпня.

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