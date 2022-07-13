За допомогою нового сайту в "Укрзалізниці" хочуть допомогти пасажирам підібрати найбільш вдалий або альтернативний маршрут додому чи за кордон.

"Укрзалізниця" створила спеціальний сайт, де можна дізнатися про всі пасажирські поїзди, які їдуть з України за кордон та зворотно, а також зручні стиковки з місцевими залізницями та аеропортами.

Посилання на новий сайт uz-vezemo.com/eu-schedule опубліковане в телеграм-каналі "Укрзалізниці".

"За останні тижні "Укрзалізниця" спостерігає збалансування потоків пасажирів, що виїжджають залізницею за кордон та повертаються в Україну. Так, тільки протягом минулого тижня ми перевезли 30,8 тисяч пасажирів у міжнародному сполученні, з яких 15,5 тисяч поїхали з України, а 15,3 тисяч – повернулись. Попит на міжнародні маршрути також продовжує зростати: переважна більшість поїздів останніми тижнями курсують із завантаженістю 90% і вище", – йдеться в повідомленні.

За допомогою нового ресурса в "Укрзалізниці" хочуть допомогти пасажирам підібрати найбільш вдалий або альтернативний маршрут.

Так, наприклад, якщо потрібно повернутися з Відня до Києва, а квитки на прямий поїзд №149 "Відень – Київ" скінчилися, то можна обрати альтернативний маршрут: придбати квитки на поїзди ІС105 "Відень – Перемишль" і №54 "Перемишль – Київ", адже стиковка між ними — ідеальні півтори години у Перемишлі.

Посилання на польські та австрійські квитки теж можна знайти на порталі.

Крім того в "Укрзалізниці" нагадують, що дістатися України з будь-якої точки світу можна зі зручними пересадками на поїзди "Укрзалізниці" через 5 найближчих аеропортів:

1. Варшава

2. Будапешт

3. Відень

4. Краків (зручно поїздом до Перемишля)

5. Жешув (60 хв. автотрансфер до Перемишля)

Як повідомляв УНІАН, раніше голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін повідомив, що національний залізничний перевізник поки не підвищуватиме тарифи на пасажирські перевезення.

При цьому "Укрзалізниця" наразі продає квитки не раніше, ніж за 20 днів до виїзду.

Також в "Укрзалізниці" назвали найпопулярніші пасажирські маршрути поїздом з початку літа.