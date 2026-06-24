Чому важко купити квиток на потяг: в 'Укрзалізниці' пояснили причину

Найбільший дефіцит квитків спостерігається на маршруті Київ – Львів, де попит утричі перевищує кількість доступних місць.

"Укрзалізниця" перевезла понад мільйон пасажирів у найгарячіший сезон - з 8 по 21 червня. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

"Топовий напрямок – Київ – Львів і зворотно. Тут попит на квитки перевищує пропозицію в 3 рази. Щоб більше людей мали можливість здійснити подорож, ми призначали додаткові поїзди. До їхнього складу увійшли вагони, які раніше були задіяні на напрямках з меншим навантаженням", - ідеться в повідомленні.

За даними компанії, за два тижні через кожен вагон у середньому пройшло 692 пасажири. Зазначається, що значна частина пасажирів зараз - дитячі групи. За звітний період залізницею скористалися понад 43,5 тис. дітей, серед яких юні спортсмени, діти діючих та загиблих військових.

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Крім того, через спеціальний резерв було оформлено поїздки для 7654 військових.

В УЗ додали, що через масштаби дефіциту місць намагаються за можливості додавати поїзди на популярні напрямки для відпочинку на вихідні.

"Укрзалізниця" - останні новини

З 28 червня потяг "Бессарабія" сполученням Київ – Кишинів переходить на щоденний графік руху. У складі поїзда є плацкартні та купейні вагони.

З 29 червня "Укрзалізниця" перейде на оновлений літній графік руху, який адаптований під підвищений сезонний попит. Продаж квитків вже було відкрито 9 червня, а розклад передбачає розширення пропозиції на популярних маршрутах.

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