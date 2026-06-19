Популярний міжнародний поїзд переходить на щоденний графік: що зміниться для пасажирів

Маршрут до Кишинева залишається одним із важливих міжнародних напрямків для українців.

З 28 червня потяг "Бессарабія" сполученням Київ – Кишинів переходить на щоденний графік руху.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що було змінено час відправлення з Кишинева. Так, з 29 червня поїзд вирушатиме о 19:52 замість 17:42, що покращить можливості для пересадок на інші маршрути.

Віцепрем’єр зазначив, що у складі поїзда є плацкартні та купейні вагони. У свій перший рейс також вирушить новий дитячий вагон, спеціально облаштований для комфортних подорожей родин із дітьми.

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"Маршрут до Кишинева залишається одним із важливих міжнародних напрямків для українців. Зокрема завдяки зручному сполученню з міжнародним аеропортом Кишинева, який забезпечує рейси до багатьох країн Європи", - зазначив Кулеба.

Квитки вже доступні у застосунку "Укрзалізниці", на сайті та в залізничних касах.

"Укрзалізниця" - останні новини

З 19 червня "Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд, який матиме пряме сполучення між Дніпром та Харковом. Квитки на поїзди №854 Дніпро – Харків та №853 Харків – Дніпро вже доступні у застосунку УЗ у розділі "Дальні".

З 28 червня УЗ призначає новий щоденний поїзд "Інтерсіті" сполученням Дніпро – Одеса. Крім того, з 27 червня розпочне курсування новий щоденний швидкісний поїзд "Інтерсіті" сполученням Київ – Одеса.

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