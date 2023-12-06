Залишити заявку можна на спеціальному порталі не пізніше ніж за 6 годин до відправлення потяга.

У середу, 6 грудня, державна "Укрзалізниця" запустила сервіс спецзамовлення проїзних документів для військовослужбовців, який дозволить забронювати квитки на потяг навіть у разі їх відсутності у продажу, повідомили в "Укрзалізниці".

"Відтепер військовослужбовці можуть придбати проїзний документ, навіть якщо поїздка раптова, наприклад, на лікування, у відрядження або до рідних у довгоочікувану відпустку, а квитки вже розкупили", – зазначив голова правління АТ Євген Лященко.

Залишити заявку можна на спеціальному порталі не пізніше ніж за 6 годин до відправлення потяга. Після цього на вказаний е-mail прийде спеціальний код. Викупити квиток потрібно в касі не пізніше ніж за одну годину до відправлення поїзда, пред’явивши військовий квиток або посвідчення офіцера.

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Спецзамовлення квитків доступне на 17 потягів, які найпопулярніші серед військовослужбовців. Зокрема, це маршрути до міст, наближених до зони ведення бойових дій та у зворотному напрямку.

Військовослужбовці можуть бронювати квитки як для себе, так і для побратимів.

Раніше захисники і захисниці бронювали квитки через військового коменданта.

"Укрзалізниця" підвищить ціни на квитки

В "Укрзалізниці" повідомили, що підвищать ціни на пасажирські квитки. Компанія зменшує знижки та гармонізує ціни на міжнародні рейси, щоб оновити парк вагонів та зменшити загальні збитки від пасажирських перевезень. Нові тарифи почнуть діяти із запровадженням нового графіка руху пасажирських поїздів – з 10 грудня 2023 року.

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