Попит пасажирів на експрес з Києва до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" зростає.

Попит пасажирів на експрес з Києва до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" зростає.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

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У травні заповненість цього потяга в середньому за добу становила 41%, а вже з початку червня ця цифра сягала 71%.

Зважаючи на затребуваність потяга, з 11 червня "Укрзалізниця" виводить у курсування за цим маршрутом відремонтований рейковий автобус Pesa.

Тепер експрес буде курсувати частіше: замість 16 пар рейсів в обох напрямках на день буде 22 пари рейсів.

Додаються такі рейси:

за маршрутом Київ-Пасажирський — Бориспіль-Аеропорт:

№ 804 — відправка о 01.00, прибуття о 01.40;

№ 808 — відправка о 03.00, прибуття о 03.40;

№ 810 — відправка о 04.52, прибуття о 05.32;

№ 812 — відправка о 05.43, прибуття о 06.23;

№ 838 — відправка о 15.45, прибуття о 16.25;

№ 852 — відправка о 20.42, прибуття о 21.22;

за маршрутом Бориспіль-Аеропорт — Київ-Пасажирський:

№ 801 — відправка о 00.58, прибуття о 01.41;

№ 805 — відправка о 02.48, прибуття о 03.33;

№ 809 — відправка о 05.37, прибуття о 06.20;

№ 811 — відправка о 06.43, прибуття о 07.30;

№ 837 — відправка о 16.38, прибуття о 17.19;

№ 851 — відправка о 21.28, прибуття о 22.10;

№ 857 — відправка о 23.56, прибуття о 00.38.

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Автор: Павло Степанець