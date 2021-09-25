"Укрзалізниця" внесла зміни до графіку та маршруту поїздів через карстовий провал на залізничній ділянці Новоселиця-Мамалига.
Як повідомляє прес-служба УЗ у Facebook, ситуація на пошкодженій ділянці залишається складною та потребує комплексного рішення.
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Так, зміни стосуються наступних рейсів:
- Поїзд №118/117 Чернігів-Чернівці з понеділка курсуватиме об'їзним шляхом - через Тернопіль та Заліщики. Поїзд тепер не зупинятиметься на станціях Новоселиця, Ларга, Кам'янець-Подільський та Дунаївці.
- Рейс №118/117 не виходитиме з Чернівців 1 та 2 жовтня, а також 15 та 16 жовтня. Виїзду з Чернігова не буде 2 та 3 жовтня, а також 15 та 16 жовтня.
- З Чернівців можна буде виїхати поїздом №8/7 Чернівці-Київ. До нього з 27 вересня додадуть більше вагонів.
- Зі станцій Ларга, Кам'янець-Подільський та Дунаївці можна буде виїхати рейсом №127/128 Ларга-Чернігів. На потяг пускатимуть за раніше придбаними квитками на рейс №118/117.
- Зі станції Гречани можна буде виїхати як поїздом №117/118, так і №127/128.
- З Тернополя та Заліщиків до Києва, Чернігова або Чернівців тепер можна буде добратися поїздом №118/117, який курсуватиме по об'їзному маршруту.
"УЗ вже залучила фахівців з карстових процесів, які аналізуватимуть придатність ділянки Новоселиця-Мамалига для подальшого руху та способи стабілізації земляного полотна", - заявили в компанії.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" тимчасово скасувала поїзд Київ-Харків. Рішення ухвалено через ремонтні роботи на шляхах.