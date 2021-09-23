На коліях у Полтавській області заплановані ремонтні роботи.

"Укрзалізниця"тимчасово скасувала поїзд на одному з популярних напрямків. Рішення прийнято через ремонтні роботи на шляхах.

Про це повідомляє прес-служба компанії в Facebook.

У зв'язку ремонтними роботами на ділянці Полтава - Гребінка тимчасово скасували поїзди № 724/723 Київ - Харків - Київ, який відправляється з Києва та Харкова 27-30 вересня, а також 1, 4 та 5 жовтня.

Водночас призначили додаткові поїзди № 720/719 Київ - Харків – Київ. Він відправляється з Києва 27-30 вересня, 1 і 4 жовтня, а з Харкова 28-30 вересня, 1, 2 і 5 жовтня.

Читайте такожВдруге за тиждень: на Буковині знову зсув ґрунту, є затримки на залізниці"Продаж квитків здійснювався з урахуванням відкоригованого графіка руху зазначених поїздів. Щоб уникнути непорозумінь закликаємо пасажирів заздалегідь ознайомитися з інформацією про прибуття і відправлення поїзда, зазначеної на проїзному документі, а також уважно слухати оголошення на вокзалах", — йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, Укрзалізниця і Міністерство інфраструктури мають намір підвищити тарифи на перевезення вантажів 1 класу на 9% вже з 1 січня 2022 року.

Автор: Анастасія Горбачова