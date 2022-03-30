Тепер поїзд відправлятиметься з Києва о 15:35 і прибуватиме до Житомира о 19:10.

"Укрзалізниця" змінює графік курсування для приміського електропоїзда сполученням Київ-Житомир.

Про це повідомляє "Укрзалізниця" в Telegram.

"Укрзалізниця" прислухалася до побажань пасажирів і змінює графік курсування для приміського електропоїзда сполученням Київ-Житомир. Тепер поїзд відправлятиметься з Києва о 15:35 і прибуває до Житомира о 19:10. Назад, з Житомира, поїзд відправлятиметься о 7:20 і прибуватиме до Києва об 11:16", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" внесла зміни до розкладу руху регіонального поїзда № 829/830 Львів – Ужгород.