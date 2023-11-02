Раніше шторм "Сіаран" наробив немало лиха у Франції.

У найбільшому аеропорті Нідерландів через ураган скасовано сотні рейсів.

Як повідомляє NOS, в нідерландському аеропорту Схіпхолу через наближення потужного шторму "Сіаран" скасовано сотні рейсів. Йдеться за вхідні та вихідні направлення.

Йдеться, що Нідерланди "Сіаран" атакує вже сьогодні. Це є великою небезпекою, бо цей шторм вже накоїв немало лиха у Франції та Британії.

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Нідерландська KLM - найстаріша авіакомпанія у світі, що виконує регулярні рейси, скасує всі рейси з початку другої половини дня.

"Шторм "Сіаран" у Нідерландах. Помаранчевий код діє в Зеландії з 11 ранку, а сьогодні вдень він також поширюється на прибережні райони Північної Голландії та Південної Голландії, а також на захід від району Вадден. Можливі пориви вітру до 110 кілометрів на годину", - йдеться у повідомленні.

Також йдеться, що скасовано рейси в аеропорту Роттердам-Гаага (Нідерланди), рух транспорту ускладнено. Окрім того, судноплавна компанія, що відправляє судна до Вліланду та Тершелінгу, скасувала певні рейси. Змін у поромному сполученні з Текселем, Амеландом та Схермоннікугом поки немає.

За даними іноземних ЗМІ, у Франції через шторм "Сіаран" загинула людина – на її автомобіль під поривом вітру впало дерево, понад 1 млн домівок залишилися без світла. Швидкість вітру перевищувала 200 км/год.

Що відомо про шторм "Сіаран"

Як відомо, шторм "Сіаран" - був потужним і довготривалим позатропічним циклоном, третім штормом з власним іменем у сезоні штормів в Ірландії, Великій Британії та Нідерландах у 2019–20 роках. "Сіаран" приніс сильний дощ та сильний вітер на більшу частину Ірландії, Великій Британії, Швеції та інших північних регіонів Європи.

Нагадаємо, на 3 листопада у низці регіонів України оголошено штормове попередження. За даними синоптиків, на заході країни очікується сильний вітер - пориви 15-20 м/с.

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