За прогнозами експертів, нові автомобілі стануть дорожчими на 500-700 доларів.

Виконання Україною вимог ЄС щодо безпеки автомобілів, а також перехід на нові екостандарти призведуть до підвищення їх ціни в Україні.

Такий прогноз озвучили експерти Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД), повідомляє UBR.ua.

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За прогнозами експертів, нові автомобілі стануть дорожчими на 500-700 доларів.

Нова вимога ЄС:

З 1 січня 2022 року в ЄС набуває чинності норма, що зобов'язує виробників обладнати нові автомобілі додатковими датчиками.

Зокрема, йдеться про датчики:

дощу;

світла;

застібання ременів безпеки задніх пасажирів.

Оскільки Україна підписала угоду з ЄС, що зобов'язує впроваджувати у себе всі європейські практики з безпеки дорожнього руху, зазначені норми, на думку експертів, повинні будуть запрацювати й в нашій країні.

За оцінками експертів, негайне дотримання європейських правил призведе до відчутного подорожчання автомобілів в Україні. Експерти Асоціації прогнозують зростання цін на рівні 5-8% вже з Нового року.

"В Україні не такий рівень добробуту, як у Європі, до того ж в українських правилах дорожнього руху немає вимоги пристібатися пасажирам на задньому сидінні. А всі ці примочки коштують грошей", - зазначив глава ВААІД Олег Назаренко.

Брак чіпів:

На цей час виробники збільшують терміни виробництва автомобілів.

Також вже відомо про те, що автовиробники переглядають ціни на кінцеву продукцію.

Продажі нових авто в Україні:

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні-червні в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, збільшилися на 30% – до 48,4 тис.одиниць.

Кількість реєстрацій вживаних і ввезених з-за кордону легкових автомобілів на первинному ринку в першому півріччі 2021 року склала 195,5 тис.авто, що на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Станом на 26 липня 2021 року кожен третій українець без автомобіля планував його купити.

Станом на кінець вересня 2021 року дилери, що працюють в Україні, зафіксували дефіцит автомобілів на своїх складах.

Автор: Олена Коваленко