Через брак чіпів у 2021 році автомобільна галузь втратить майже 300 мільйонів доларів.

В українські автосалони перестали завозити нові автомобілі.

Про це йдеться в сюжеті "2+2".

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Як йдеться в сюжеті, в автосалонах стоять черги аж до літа наступного року, проте автомобілів немає в наявності.

Автомобілі, які зараз можна побачити в автосалонах вже продані та навіть мають номерний знак.

Також в автосалонах стоять автомобілі, які вже були у вжитку. Нових автомобілів немає, а потенційні покупці записуються в чергу вже на травень 2022 року.

Головна проблема - недолік чіпів, нестача яких відчувається по всьому світу.

Як йдеться в сюжеті, на ціну чіпів істотно вплинула політика та заборона купувати чіпи на китайських заводах.

Крім того, виготовлення електросхем підкосила пандемія. Під час карантину деякі заводи не працювали й тому було скорочення виробництва.

Через брак чіпів у 2021 році автомобільна галузь втратить майже 300 мільйонів доларів.

Брак чіпів:

На цей момент виробники збільшують терміни виробництва автомобілів.

Також вже відомо про те, що автовиробники переглядають ціни на кінцеву продукцію.

Продажі нових авто в Україні: що необхідно знати

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні-червні в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, збільшилися на 30% – до 48,4 тис.одиниць.

Кількість реєстрацій вживаних і ввезених з-за кордону легкових автомобілів на первинному ринку в першому півріччі 2021 року склала 195,5 тис.авто, що на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Станом на 26 липня 2021 року кожен третій українець без автомобіля планував його купити.

Станом на кінець вересня 2021 року дилери, що працюють в Україні, зафіксували дефіцит автомобілів на своїх складах.

Автор: Олена Коваленко