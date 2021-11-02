В українські автосалони перестали завозити нові автомобілі.
Про це йдеться в сюжеті "2+2".
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Як йдеться в сюжеті, в автосалонах стоять черги аж до літа наступного року, проте автомобілів немає в наявності.
Автомобілі, які зараз можна побачити в автосалонах вже продані та навіть мають номерний знак.
Також в автосалонах стоять автомобілі, які вже були у вжитку. Нових автомобілів немає, а потенційні покупці записуються в чергу вже на травень 2022 року.
Головна проблема - недолік чіпів, нестача яких відчувається по всьому світу.
Як йдеться в сюжеті, на ціну чіпів істотно вплинула політика та заборона купувати чіпи на китайських заводах.
Крім того, виготовлення електросхем підкосила пандемія. Під час карантину деякі заводи не працювали й тому було скорочення виробництва.
Через брак чіпів у 2021 році автомобільна галузь втратить майже 300 мільйонів доларів.
Брак чіпів:
На цей момент виробники збільшують терміни виробництва автомобілів.
Також вже відомо про те, що автовиробники переглядають ціни на кінцеву продукцію.
Продажі нових авто в Україні: що необхідно знати
Продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні-червні в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, збільшилися на 30% – до 48,4 тис.одиниць.
Кількість реєстрацій вживаних і ввезених з-за кордону легкових автомобілів на первинному ринку в першому півріччі 2021 року склала 195,5 тис.авто, що на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Станом на 26 липня 2021 року кожен третій українець без автомобіля планував його купити.
Станом на кінець вересня 2021 року дилери, що працюють в Україні, зафіксували дефіцит автомобілів на своїх складах.