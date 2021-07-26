За старе авто середньостатистичний українець готовий викласти від 5 тис. доларів.

Кожен третій українець без автомобіля планує його купити, а переважна більшість тих, хто мають або планують купувати авто, віддають перевагу седанам на бензині та з газовим обладнанням.

Про це йдеться в дослідженні онлайн-сервісу OLX.

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Відзначається, що 67% опитаних мають автомобіль або ж керують не своїм авто. Ще 5% є власниками мотоциклів, а ось велосипедам, самокатам, моноколесам в якості транспорту віддають перевагу лише 6% громадян.

Переважна більшість власників авто - 69% - користуються ним щодня, ще 22% - беруть машину кілька разів на тиждень. Тих, хто їздить тільки на вихідних або кілька разів на місяць - лише 7%.

61% володіють авто понад 10 років, а кожен п'ятий - менше 5 років.

Не мають авто - 22% опитаних. Але і серед них кожен третій планує його придбати найближчим часом, а кожен сьомий або бере авто в оренду, або ж його возять пасажиром.

Крім цього, згідно з опитуванням "OLX Авто", тільки 12% громадян купують нові машини з автосалону, а переважна більшість — 88% — вибирають старі авто. З них: український ринок-57%; авто з Європи — 20%; авто з США — 9%; авто з Азії — 2%.

Затребувані серед водіїв машини виробництва Німеччини-46% автовласників воліє їх, на другому місці авто з Японії — 21%, а замикає трійку Франція — 8%.

Популярні 10 марок серед опитаних виглядають так: Volkswagen — 21%; Mercedes-Benz — 10%; BMW — 8%; "ВАЗ" — 8%; Renault — 7%; Skoda — 6%; Ford — 6%; Audi — 5%; Opel — 5%; Daewoo — 3%.

Обираючи автомобіль, українці віддають перевагу седанам-29% опитаних хочуть саме цей формат кузова. На другому місці універсали-23%, а компактні хетчбеки та масивні позашляховики набрали однаковий відсоток популярності — по 11%. Замикають п'ятірку багатомісні мінівени-10%.

Попри плани уряду заборонити ввезення і продаж автомобілів на ДВЗ, серед опитаних, які вже мають або планують купувати авто, все ще домінують машини на бензині — 36%, дизель воліють 25% опитаних і трохи більше з одночасною подачею газу і бензину – 27%. Електрокари та гібриди цікавлять тільки 2,3% опитаних.

Абсолютним критерієм для вибору авто серед українців є надійність - це найважливіший пункт для 88% покупців, 55% уважно придивляються до витрати палива, на швидкість і потужність звертають увагу 28% водіїв, а ось Пробіг хвилює тільки 22% опитаних.

Разом з тим бюджет, який середньостатистичний українець готовий викласти за старе авто, в більшості випадків становить від 5 тис.доларів.

Продажі нових авто в Україні: що необхідно знати

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні-червні в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, збільшилися на 30% – до 48,4 тис.одиниць.

Кількість реєстрацій вживаних і ввезених з-за кордону легкових автомобілів на первинному ринку в першому півріччі 2021 року склала 195,5 тис.авто, що на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор: Павло Степанець