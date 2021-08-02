Компанія реалізувала функцію придбання пільгових квитків для осіб з інвалідністю на сайті УЗ.

"Укрзалізниця" у партнерстві з Міністерством соціальної політики реалізувала функцію придбання пільгових залізничних квитків для осіб з інвалідністю на сайті booking.uz.gov.ua.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Читайте такожВ Україні затримуються низька поїздів через аварію на залізничному переїзді

Відзначається, що раніше людині з інвалідністю перед придбанням пільгового квитка необхідно було реєструватися в централізованому банку даних з проблем інвалідності виключно через орган соціального захисту населення, що вимагало особистої присутності людини.

"Тепер людина з інвалідністю або її законний представник можуть пройти реєстрацію онлайн через електронний кабінет на сайті https://ek-cbi.msp.gov.ua / і подати скан-копії необхідних документів. Після внесення до реєстру люди з інвалідністю зможуть зручно і швидко купувати пільгові квитки на сайті "Укрзалізниці", - підкреслили в УЗ.

Поїзди для інвалідів: що необхідно знати

"Укрзалізниця" направить 74 млн грн на облаштування залізничних об'єктів, у тому числі вокзалів, відповідно до вимог інклюзивності.

Компанія також завершила модернізацію і запускає в курсування перший в Україні інклюзивний приміський електропоїзд, який повністю пристосований для подорожей людей з інвалідністю.

У червні "Укрзалізниця" уклала контракт з Крюківським вагонобудівним заводом на поставку 100 пасажирських вагонів, які будуть придбані за рахунок бюджетних коштів. Зокрема, компанія закупить 20 купейних спальних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі і 17 купейних спальних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі.

Автор: Павло Степанець