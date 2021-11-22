Водночас у регіонах "жовтої" зони карантин буде посилено.

В Україні найближчим часом будуть змінені карантинні норми: вимоги для проїзду в транспорті послаблять, проте на регіони "жовтої" зони чекає посилення обмежень.

Деталі майбутніх рішень Кабміну розкрив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Інтер".

За словами очільника МОЗ, найближчим часом Луганська та Львівська області покинуть "червону" зону карантину й перейдуть одразу до "жовтої". Втім, у цій зоні незабаром для того, щоб потрапити до адмінбудівель, розважальних закладів та на масові заходи необхідно буде мати документ про повну вакцинацію, а не щонайменше одне щеплення, як зараз.

Вимогу надавати COVID-сертифікати для проїзду в міському транспорті також переглянуть, а для поїздок по країні вона залишиться обов'язковою.

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"Міжрегіональне надовго, і ми будемо утримувати цю ситуацію поки не буде спад захворюваності на коронавірус. Але до МОЗу звернулися мери деяких міст, аби переглянути питання проїзду у міському транспорті. Ми будемо йти назустріч, оскільки наближаються холоди. Ми переходимо на такий етап, коли кажемо: "пандемія стає пандемією невакцинованих людей, і вакциновані не повинні страждати через невакцинованих", - повідомив міністр.

За минулу добу в Україні вперше за останній час виявили менше 8 тисяч хворих на коронавірус. Померли в неділю 326 осіб.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Карантин в Україні

20 вересня на засіданні Кабінету міністрів України було ухвалено рішення про продовження адаптивного карантину та режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року.

Зараз низка регіонів перебуває в "червоній" зоні у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом. Там діють посилені карантинні обмеження для невакцинованих осіб. Ті ж, хто мають документи про щеплення, мають дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції. У разі відсутності вакцинації людина для доступу в держоргани або громадські місця має надавати негативний тест на коронавірус, підтвердження перенесеної хвороби або документ з протипоказаннями до вакцинації.

Автор: Юрій Годован