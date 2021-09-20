Завтра відбудеться засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з метою оголошення вставнолення по всій території країни жовтого рівня епіднебезпеки.

Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України ухвалено рішення про продовження адаптивного карантину та режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

"Поточна епідемічна ситуація контрольована. Так, ми фіксуємо зростання кількості нових випадків COVID-19, але завдяки вакцинації маємо запас міцності. Медична система готова реагувати на нову хвилю, але найкращий спосіб зберегти своє життя та здоров’я - щепитися від коронавірусної інфекції за першої нагоди", - заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він додав, що 21 вересня відбудеться засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому оголосять, з якої дати по всій території країни встановлюють "жовтий" рівень епіднебезпеки.

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При "жовтому" рівні діятимуть такі карантинні обмеження: заборонено проводити масові заходи за участю понад однієї особи на 4 кв. метри площі території або наповненістю залів понад дві третини місць у кожному окремому залі; не більше 4 осіб за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами - мінімум 1,5 метри; кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше за дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі; спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть лише у разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів площі тощо.

Водночас обмеження "жовтого" рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кафе та ресторанів, кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть хоча б одне щеплення або чинний (72 години) результат ПЛР чи експрес-тестування.

Крім того, кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватися всіх карантинних обмежень, залишається за власником. Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників закладів (крім освіти), тимчасово слід користуватися міжнародними свідоцтвами, "жовтими" чи "зеленими" внутрішніми COVID-сертифікатами, довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень), чинною довідкою про негативний результат (72 год.) ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген.

Щодо освітнього процесу - заклади освіти працюватимуть за умови наявності не менше як у 80% працівників хоча б одного щеплення. Наприклад, станом на 17 вересня за даними обласних та Київської державних адміністрацій 5 350 шкіл з понад 14 тисяч уже відповідають цим вимогам - мають понад 80% працівників хоча б з одним щепленням від COVID-19. Для верифікації безпечності працівників освіти приймаються міжнародні свідоцтва та COVID-сертифікати.

В Україні може бути встановлено "жовтий" рівень епідемнебезпеки

Разом з тим завтра, 21 вересня, має відбутися засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка розгляне встановлення "жовтого" епідемічного рівня по всій території України з 22 вересня.

Як повідомляє урядова прес-служба, про це йшлося на селекторній нараді під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останній тиждень кількість підтверджених нових випадків захворювання на COVID-19 зросла на 68%, а госпіталізацій - на 51%.

"Навантаження на систему охорони здоров’я поки що контрольоване. Реанімаційні ліжка зайняті на 33%, ліжка з киснем - на 29%, але при цьому людей, яким призначена киснева терапія, на цих ліжках - 19%", - сказав очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Через погіршення епідемічної ситуації уряд на позачерговому засіданні ухвалив рішення про продовження дії адаптивного карантину до 31 грудня 2021 року.

Крім того, учасники наради обговорили проведення наступного засідання ТЕБ та НС, на якому і буде розглянуто питання впровадження "жовтого" рівня епіднебезпеки.

Прем’єр-міністр підкреслив, що водночас запрацюють нові правила адаптивного карантину, які послаблюють обмеження для тих закладів господарювання та освіти, в яких вакциновано першою дозою не менше 80% персоналу.

"Ми змінили підхід до карантинних обмежень та дозволили роботу таким закладам, щоб не зупиняти економічний та освітній процес у нашій країні. Держава надала можливість кожному громадянину щепитися безкоштовно різними вакцинами на вибір. Вакцинація залишається пріоритетом у протидії поширенню хвороби", - наголосив Шмигаль.

Міністр охорони здоров’я своєю чергою нагадав, що минулого тижня відбулася переорієнтація мобільних бригад щеплення на заклади освіти.

Як писав УНІАН, відсьогодні в Україні починають діяти нові карантинні норми. Зокрема, після виходу з "зеленої" зони вакциновані українці зможуть уникнути обмежень.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автори: Вікторія Гордієнко, Віталій Саєнко