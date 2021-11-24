Нові камери автоматичної фіксації правил дорожнього руху запрацюють в Україні. З 26 листопада з'являться ще 10 комплексів.
Про це повідомляє заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у Facebook.
За даними МВС, після запуску 10 камер з 26 листопада в Україні працюватимуть 246 камер фіксації порушень ПДР у 24 містах та 15 областях.
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Запоріжжя:
- вул. Немировича-Данченка в напрямку вул. Лермонтова.
Львів:
- проспект Святого Іоанна Павла II, в напрямку проспекту Червоної Калини;
- вул. Княгині Ольги в напрямку вул. Володимира Великого.
Тернопіль:
- проспект Степана Бандери в напрямку вул. Євгена Коновальця.
Донецька область
- на 36 км + 492 автодороги Н-20 напрямок м.Костянтинівка.
Миколаївська область:
- на 139 км+684 автодороги М-14 біля села Костянтинівка;
- на 200 км + 036 автодороги Н-24 в напрямку Миколаєва.
Рівненська область:
- на 394 км + 318 автодороги М-06 у напрямку Львова;
- на 328 км + 826 автодороги М-06 у напрямку Києва.
Харківська область:
- на 49 км + 934 автодороги Р-46 в напрямку вул.Шевченка місто Богодухів.
Як раніше повідомляв УНІАН, журналісти дізналися, в якій кількості, де і коли з'являться нові електронні інспектори на дорогах.
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів про плани в першому кварталі 2022 року запустити тестування системи автоматичної фіксації цілого ряду порушень правил дорожнього руху.