В МВС нагадали, що всі прилади використовуються максимально відкрито.

В МВС запевняють, що поліцейські вже не мають можливості впливати на точність вимірювання швидкості руху автомобілів пристроєм TruCAM.

Про це йдеться у коментарі щодо низки чуток про пристрій, зокрема й про те, що поліцейські за допомогою ефекту косинуса та поправкового коефіцієнта впливають на точність вимірювання швидкості.

"Щоб прибрати можливість зловживання й автоматизувати процес, було оновлено програмне забезпечення TruCAM, і поліцейський вже не має можливості вносити зміни до налаштувань поправочного коефіцієнта. Прилад самостійно і автоматично визначає поправочний коефіцієнт (відстань до дороги)", - зазначають у відомстві.

Заперечується й те, що TruCam не сертифікований.

Так, за даними МВС, даний прилад отримав сертифікат затвердження типу засобів вимірювальної техніки від 29.08.2012 № UA-MI/1-2903-2012. Відповідно, на підставі позитивних результатів державних приймальних випробувань, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України затверджений тип вимірювальної техніки "Вимірювач швидкості автотранспортних засобів лазерний LTI 20/20 TruCAM", який було зареєстровано в державному реєстрі засобів вимірювальної техніки за номером У3197-12.

"Чинним законодавством не передбачено повторного проходження даної процедури для приладів, які вже були завезені на територію України та введені в експлуатацію. Крім того, такої процедури як "сертифікація" взагалі вже не міститься в нормах чинного законодавства України", - заявили у МВС.

Також наголошується, що всі прилади, які використовують патрульні, пройшли повірку.

Водночас в МВС нагадали, що всі прилади використовуються максимально відкрито: оприлюднено карту з нанесенням ділянок використання; стоять попереджувальні знаки; на дорогах службові автомобілі патрульних стоять з синіми проблисковими маячками.

TruCAM в Україні

Як повідомляв УНІАН, патрульні почали використовувати пристрій TruCAM з жовтня 2018 року

TruCAM — лазерний вимірювач швидкості, оснащений режимом відеофіксації.

Відомості про дату, час і місце розташування (координати) автомобіля, які видає TruCAM, автоматично надходять від вбудованого в прилад GPS-приймача. Початок фіксації порушення можливий на відстані до 1,2 тис. метрів.

За даними патрульної поліції, 2020 року в Україні за перевищення швидкості водіїв оштрафували на майже 100 млн грн. Протоколи складали за показниками пристрою TruCam.

Автор: Інна Андаліцька