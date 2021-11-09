Незабаром камер на дорогах України побільшає в рази.

Нещодавно на українських дорогах встановили нових електронних контролерів – додаткові камери фото-відеофіксації порушень ПДР.

Журналісти дізнались, у якій кількості, де та коли з'являться нові електронні інспектори на дорогах. Про це йдеться у сюжеті 2+2.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів про плани у першому кварталі 2022 року запустити тестування системи автоматичної фіксації цілої низки порушень правил дорожнього руху.

"Це проїзд на заборонений сигнал світлофору, порушення встановленої для транспортних засобів заборони виїзду на смугу зустрічного руху", - уточнив він.

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Проскочити зустрічкою смугою або проїхати на червоне світло світлофора незабаром означатиме автоматично отримати "лист щастя".

Арсенал камер у найближчі значно розширять: до кінця року хочуть встановити 34 нових комплекси, наступного року ще 210, а в 2023 - ще сотню.

Деякі камери спрацьовують вже на кілька видів порушень одразу, що додає їм ефективності. Також відомо, що встановлюватимуть нові коплекси фото-відеофіксації порушень ПДР на прохання місцевої влади на проблемних ділянках доріг.

Як повідомляв УНІАН, з 22 жовтня ще 17 комплексів автофіксації порушень ПДР запрацювали на дорогах України.

Автор: Олег Давигора