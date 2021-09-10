Середня ціна бензину А-95 за тиждень зросла на 19 копійок.

Роздрібні мережі АЗС в Україні в період з 3 по 10 вересня підняли ціни на бензин і дизельне паливо в межах 20-60 копійок за літр.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

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Так, наприклад, на WOG і ОККО бензин марки А-95 подорожчав на 41 копійку за літр, до 30,94 грн, дизельне паливо — на 58 копійок за літр, до 28,69 грн.

У мережі AMIC ціни на бензини зросли в середньому на 24-41 копійку за літр, А ДП - на 37 копійок за літр.

SOCAR підвищила вартість бензинів на 41-50 копійок за літр.

У мережі BVS бензин А - 92 подорожчав до 29,29 грн/л (+50 коп.), А-95 - до 30,19 грн/л (+40 коп.) і ДП - до 28,19 грн/л (+40 коп.).

Відзначається, що середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 6 копійок за літр і склала 28,91 грн, бензин А - 95 подорожчав на 19 копійок за літр - до 29,87 грн, а дизельне паливо - на 24 копійок за літр, до 28,15 грн.

Держрегулювання цін:

14 травня Кабінет міністрів прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо. Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який повинен надавати їх Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця. Середні ціни бензину і дизельного палива повинні публікуватися до 5 числа кожного місяця.

Мінекономіки 6 вересня підвищило граничну ціну на бензин і дизпаливо. З урахуванням граничної торгової націнки, вартість бензину не повинна перевищувати 30,94 грн за літр, дизпалива – 28,69 грн за літр.

Автор: Ігор Орел