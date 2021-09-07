Середня ціна бензину А-95 зросла до 29,87 грн/л.

Мережеві оператори України підвищили ціни на бензин і дизельне паливо на 20-50 копійок за літр.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

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Повідомляється, що мережа AMIC підвищила ціну на всі види палива на 19-31 копійок за літр: бензин марки А-92 подорожчав до 29,65 грн, А-95 — до 30,63 грн, дизельне паливо — до 28,30 грн.

У мережі BVS бензин А-92 подорожчав до 29,29 грн/л (+50 копійок), А-95 — до 30,19 грн/л (+40 копійок) і ДП — до 28,19 грн/л (+40 копійок).

Такі мережі як Prime, Chipo, "Катрал", Mango підняли ціни на паливо в межах 20-40 копійок за літр.

Відзначається, що 7 вересня середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 3 копійки за літр і склала 28,91 грн/л, бензин А-95 подорожчав також на 3 копійки за літр — до 29,87 грн/л, а дизельне паливо - на 4 копійки, до 28,13 грн/л.

Держрегулювання цін:

14 травня Кабінет міністрів прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо. Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який надаватиме їх Міністерству економіки не пізніше третього числа кожного місяця. Середні ціни бензину і дизельного палива будуть опубліковані до п'ятого числа кожного місяця.

Згідно з цими розрахунками, середня ціна дизельного палива на вересень з урахуванням граничної націнки повинна становити 28,69 грн за літр, бензинів - 30,94 грн за літр.

Автор: Ігор Орел