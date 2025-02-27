Дозвіл від Мінгромад чи військової адміністрації більше не потрібний.

Чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть кордон України на загальних підставах. Про це повідомила Державна прикордонна служба України з посиланням на рішення уряду.

"Уряд вніс зміни в Правила перетинання державного кордону, визначених Постановою КМУ від 27.01.1995 № 57, для окремих категорій громадян України. Відсьогодні під час дії правового режиму воєнного стану пропуск через кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу, здійснюватиметься на загальних підставах", - інформує ДПСУ.

Звертається увага, що раніше рішення про їхній виїзд ухвалювали Міністерство розвитку громад та територій України, або військові адміністрації, але ця норма більше не діє.

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Війна в Україні - виїзд за кордон

У січні 2025 року в Україні продовжиться воєнний стан, а з ним і заборона на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку. Однак деякі категорії все ж мають право законно залишати територію країни. Для виїзду з України потрібно мати офіційно оформлену відстрочку від мобілізації, а також документи, що підтверджують підстави на виїзд.

Щоб перевірити, чи маєте ви право на перетин кордону і які папери потрібні, необхідно зверутися до Державної прикордонної служби.

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