В Україні змінили порядок реєстрації та зняття з обліку автомобілів. Зміни відчують автолюбителі, занесені до реєстру боржників, а також власники конфіскованих машин.
Про це пише UBR.ua з посиланням на рішення Кабміну від 19 січня. Ухвалена постанова, ініціатором якої є Міністерство юстиції, доповнює список підтверджуючих правомірність придбання транспорту документів. Відтепер, крім стандартного договору купівлі/продажу, такими також вважаються акт про придбання на електронному аукціоні або рішення про безоплатну передачу конфіскованого майна.
Крім того, після рішення Кабміну розширюється перелік винятків для перереєстрації транспортного засобу боржників:
- якщо вона не пов'язана з відчуженням;
- транспорт придбано на аукціоні з продажу конфіскованих машин;
- ТЗ отримано в якості погашення боргу;
- ТЗ отримано безкоштовно в рамках розпорядження конфіскованим майном.
Мін'юст таким чином врегулював перереєстрацію конфіскованих заставних автомобілів. Необхідність такого рішення там пояснили відмовами сервісних центрів реєструвати заставні авто, продані банками.