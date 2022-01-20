Кабмін прийняв постанову, ініційовану Мін'юстом.

В Україні змінили порядок реєстрації та зняття з обліку автомобілів. Зміни відчують автолюбителі, занесені до реєстру боржників, а також власники конфіскованих машин.

Про це пише UBR.ua з посиланням на рішення Кабміну від 19 січня. Ухвалена постанова, ініціатором якої є Міністерство юстиції, доповнює список підтверджуючих правомірність придбання транспорту документів. Відтепер, крім стандартного договору купівлі/продажу, такими також вважаються акт про придбання на електронному аукціоні або рішення про безоплатну передачу конфіскованого майна.

Крім того, після рішення Кабміну розширюється перелік винятків для перереєстрації транспортного засобу боржників:

якщо вона не пов'язана з відчуженням;

транспорт придбано на аукціоні з продажу конфіскованих машин;

ТЗ отримано в якості погашення боргу;

ТЗ отримано безкоштовно в рамках розпорядження конфіскованим майном.

Мін'юст таким чином врегулював перереєстрацію конфіскованих заставних автомобілів. Необхідність такого рішення там пояснили відмовами сервісних центрів реєструвати заставні авто, продані банками.

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