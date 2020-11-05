Також Кубраков повідомив, що цього року буде завершено будівництво дороги Хмельницький – Чернівці.

Будівництво нової дороги H-31 Київ - Дніпро буде завершено у 2021 році, зараз завершуються роботи з будівництва ділянки дороги в Полтавській області.

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Про це повідомив голова Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Олександр Кубраков в ефірі одного з телеканалів.

"Наступного року точно зможемо проїхатися цією дорогою. Цього року ми майже повністю завершимо Полтавську область і будемо відкривати великі ділянки по 40-50 км проїзду по цій дорозі", - сказав він.

Дорога Хмельницький - Чернівці

Також Кубраков повідомив, що цього року буде завершено будівництво дороги Хмельницький – Чернівці.

"Завершиться будівництво дороги Хмельницький - Чернівці цього року. Зараз завершується будівництво останніх ділянок біля Кам'янця-Подільського", - сказав він.

Що цьому передувало

"Укравтодор" має намір до кінця поточного року завершити будівництво першою бетонної дороги в Україні на ділянці Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка, що пролягає територією Дніпропетровської та Полтавської областей, ця ділянка стане частиною дороги Київ - Дніпро.

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Автор: Павло Степанець