Будівництво нової дороги H-31 Київ - Дніпро буде завершено у 2021 році, зараз завершуються роботи з будівництва ділянки дороги в Полтавській області.
Читайте такожУкраїнцям пояснили, чому гроші з коронавірусного фонду були витрачені на дороги
Про це повідомив голова Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Олександр Кубраков в ефірі одного з телеканалів.
"Наступного року точно зможемо проїхатися цією дорогою. Цього року ми майже повністю завершимо Полтавську область і будемо відкривати великі ділянки по 40-50 км проїзду по цій дорозі", - сказав він.
Дорога Хмельницький - Чернівці
Також Кубраков повідомив, що цього року буде завершено будівництво дороги Хмельницький – Чернівці.
"Завершиться будівництво дороги Хмельницький - Чернівці цього року. Зараз завершується будівництво останніх ділянок біля Кам'янця-Подільського", - сказав він.
Що цьому передувало
- "Укравтодор" має намір до кінця поточного року завершити будівництво першою бетонної дороги в Україні на ділянці Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка, що пролягає територією Дніпропетровської та Полтавської областей, ця ділянка стане частиною дороги Київ - Дніпро.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram