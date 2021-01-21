Найпопулярнішим сполученням став маршрут Київ - Харків - Київ.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" за підсумками 2020 року перевезла в пасажирських поїздах далекого прямування понад 16 мільйонів пасажирів.

Читайте такожПам'яті Гіперлупа: у Кабміні знову заговорили про швидкісні залізничні лініїПро це повідомила прес-служба компанії.

Найпопулярнішим став маршрут Київ - Харків - Київ, на якому було перевезено 712,7 тисячі пасажирів.

Другим за популярністю став маршрут Київ - Львів - Київ (652,8 тисячі пасажирів), третім - Київ - Дніпро - Київ (561,8 тисячі), четвертим - Київ - Вінниця - Київ (472,6 тисячі), п'ятим - Київ - Одеса - Київ (383,5 тисячі).

Зазначається, що у 2020 році швидкісними поїздами "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" було перевезено 2,35 мільйона пасажирів.

"Найпопулярнішим напрямком також став маршрут Київ - Харків", - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

Транспортні підприємства України в січні-листопаді 2020 року скоротили перевезення пасажирів – на 39,9%, до 2,35 мільярда осіб.

Зокрема, перевезення пасажирів залізничним транспортом скоротилося на 56% (до 62,9 мільйона пасажирів).

"Укрзалізниця" у 2021 році планує отримати 9 мільярдів гривень доходу від пасажирських перевезень і в середньостроковій перспективі планує зробити Пасажирські перевезення беззбитковими.

Довідка УНІАН

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту.

За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець