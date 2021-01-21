Акціонерна компанія "Укрзалізниця" за підсумками 2020 року перевезла в пасажирських поїздах далекого прямування понад 16 мільйонів пасажирів.
Читайте такожПам'яті Гіперлупа: у Кабміні знову заговорили про швидкісні залізничні лініїПро це повідомила прес-служба компанії.
Найпопулярнішим став маршрут Київ - Харків - Київ, на якому було перевезено 712,7 тисячі пасажирів.
Другим за популярністю став маршрут Київ - Львів - Київ (652,8 тисячі пасажирів), третім - Київ - Дніпро - Київ (561,8 тисячі), четвертим - Київ - Вінниця - Київ (472,6 тисячі), п'ятим - Київ - Одеса - Київ (383,5 тисячі).
Зазначається, що у 2020 році швидкісними поїздами "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" було перевезено 2,35 мільйона пасажирів.
"Найпопулярнішим напрямком також став маршрут Київ - Харків", - сказано в повідомленні.
Що цьому передувало
- Транспортні підприємства України в січні-листопаді 2020 року скоротили перевезення пасажирів – на 39,9%, до 2,35 мільярда осіб.
- Зокрема, перевезення пасажирів залізничним транспортом скоротилося на 56% (до 62,9 мільйона пасажирів).
- "Укрзалізниця" у 2021 році планує отримати 9 мільярдів гривень доходу від пасажирських перевезень і в середньостроковій перспективі планує зробити Пасажирські перевезення беззбитковими.
Довідка УНІАН
- "Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.
- Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту.
- За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.
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