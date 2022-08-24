Через ДТП поблизу залізничного полотна на дільниці Знам'янка – Пантаївка, що на Кіровоградщині, затримується рух низки поїздів.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" в Telegram.
Зокрема, затримуються поїзди:
- №86 Львів — Запоріжжя (+5 год 37 хв);
- №76 Київ — Кривий Ріг (+4 год 24 хв);
- №42 Львів — Дніпро (+4 год 23 хв);
- №92 Одеса — Харків (+4 год 18 хв);
- №80 Київ — Дніпро (+3 год 33 хв);
- №7 Харків — Одеса (+2 год 50 хв);
- №3 Ужгород — Запоріжжя (+2 год 07 хв);
- №120 Львів — Запоріжжя (+1 год 39 хв);
- № 2 Харків — Івано-Франківськ (+53 хв);
- № 716 Перемишль — Київ (+46 хв);
- № 56 Ясіня — Київ (+32 хв).
В "Укрзалізниці" запевнили, що докладають максимум зусиль, щоб скоротити час затримки поїздів.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що "Укрзалізниця" запустила два модернізовані пасажирських електропотяги. Вони курсуватимуть на маршруті Київ — Рівне — Луцьк та Київ — Біла Церква.