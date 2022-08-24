В компанії запевнили, що докладають максимум зусиль, щоб скоротити час затримки поїздів.

Через ДТП поблизу залізничного полотна на дільниці Знам'янка – Пантаївка, що на Кіровоградщині, затримується рух низки поїздів.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" в Telegram.

Зокрема, затримуються поїзди:

№86 Львів — Запоріжжя (+5 год 37 хв);

№76 Київ — Кривий Ріг (+4 год 24 хв);

№42 Львів — Дніпро (+4 год 23 хв);

№92 Одеса — Харків (+4 год 18 хв);

№80 Київ — Дніпро (+3 год 33 хв);

№7 Харків — Одеса (+2 год 50 хв);

№3 Ужгород — Запоріжжя (+2 год 07 хв);

№120 Львів — Запоріжжя (+1 год 39 хв);

№ 2 Харків — Івано-Франківськ (+53 хв);

№ 716 Перемишль — Київ (+46 хв);

№ 56 Ясіня — Київ (+32 хв).

В "Укрзалізниці" запевнили, що докладають максимум зусиль, щоб скоротити час затримки поїздів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що "Укрзалізниця" запустила два модернізовані пасажирських електропотяги. Вони курсуватимуть на маршруті Київ — Рівне — Луцьк та Київ — Біла Церква.

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