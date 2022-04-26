Відразу після обстрілів залізничники вирішують проблеми там, де пошкоджені наші електричні мережі.

Керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив, що сьогодні ще відчуватиметься затримка для низки сполучень, які йтимуть із Західної України на схід через Козятин, Жмеринку, Красне, але вони будуть некритичними.

Про це він повідомив в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Наступного дня, сьогодні, ще відчуватиметься затримка для низки сполучень, які йтимуть із Західної України на схід через Козятин, Жмеринку, Красне, тобто ті станції, які були ушкоджені, але вони будуть не критичними, протягом години-півтори максимум", - сказав Перцовський.

Він пояснив, що затримка пов’язана з тим, що залізничники вирішують проблеми з пошкодженими електромережами.

"Це результат роботи залізничників, які відразу після того, як ситуація склалася (пошкодження на залізниці в наслідок ворожих обстрілів-УНІАН), почали шукати рішення там, де пошкоджені наші електричні мережі.. Залізниця продовжує рухатись, не зважаючи на ці вже прицільні і такі важкі враження нашої інфраструктури", - зазначив керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що 25 квітня окупанти обстріляли залізничні станції у центрі та на заході країни. На Вінниччині під удар потрапили Жмеринка і Козятин, 5 людей загинули, ще 18 дістали поранення.

Пізніше в "УЗ" повідомили, що в результаті обстрілів один залізничник загинув, четверо отримали поранення.