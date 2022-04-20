Їм повідомили про підозру в колабораційній діяльності.

Служба безпеки України затримала одного з керівників структурного підрозділу Донецької залізниці, який був завербований окупантами.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Укрзалізниці.

За їхнім завданням він мав збирати дані щодо переміщення техніки ЗСУ та дислокації українських блокпостів.

Також раніше затримали працівника центрального офісу компанії, який з початку повномасштабної агресії РФ робив масову розсилку ворожої агітації на месенджери колег.

Крім того, під час тимчасової окупації Ірпеня, Бучі та Ворзеля, чоловік допомагав загарбникам зорієнтуватися на місцевості для облаштування позицій і мародерства.

Чоловікам повідомили про підозру в колабораційній діяльності. Їх взяли під варту та звільнили з Укрзалізниці.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі нейтралізували групу "сплячих агентів" російської ФСБ.