Новий швидкісний режим діятиме з 1 квітня по 1 листопада.

Відсьогодні в Києві на ряді столичних вулиць дозволено рух автомобілів зі швидкістю до 80 км/год.

Як повідомляє КМДА, список вулиць, на яких дозволяється швидкість руху до 80 км/год, визначено рішенням Київради.

"Вулиці мають якісне дорожнє покриття, відбійники, надземні та підземні пішохідні переходи, що дозволяє пересуватися швидко та безпечно", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Також у КМДА підкреслюють, що перелік вулиць, де можна їздити зі швидкістю 80 км/год, визначено згідно з методикою йхвалення рішень про встановлення обмежень швидкості, відмінних від 50 км/год.

Рух зі швидкістю 80 км / год дозволено на таких вулицях:

Набережне шосе (від Поштової площі до Придніпровського шосе);

Придніпровське шосе;

вул. Саперно-Слобідська (після розвороту по вул. М. Грінченка до Південного мосту);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

просп. м. Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі (у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської Набережної);

просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. А.Навої);

просп. Р.Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

просп. С.Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

автодорога Р-69 (від ресторану "Яхта Київ" (вул.Богатирська, 26-а) до межі м. Києва; за винятком ділянки біля світлофорного об'єкта).

Новий швидкісний режим на зазначених вулицях діятиме з 1 квітня по 1 листопада.

Швидкісний режим в Києві

З 1 січня 2018 року швидкість пересування транспорту в населених пунктах України було знижено з 60 км/год до 50 км/год.

Згідно з постановою Кабміну було ухвалено рішення про те, що міська влада повинна погоджувати перелік автодоріг, на яких дозволяється збільшення скоростнго режиму з поліцією. Також повинні враховуватися відповідні дорожні умови.

9 жовтня 2018 року Київрада затвердила перелік з 17 ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспорту до 80 км/год в період з 1 квітня по 1 листопада.

У 2020 році з 1 квітня в Києві дозволили їздити зі швидкістю 80 км/год на семи вулицях. Рухатися з такою швидкістю можна тільки при наявності відповідних дорожніх знаків.

З 1 квітня 2021 року в Києві не вводилося підвищення дозволеної швидкості руху до 80 км/год, оскільки жодна з 17 запропонованих вулиць не відповідала необхідним критеріям.

Вас також можуть зацікавити новини: