На 17 вулицях, де передбачено можливість підвищення швидкості руху транспорту до 80 км/год, фіксується високий рівень аварійності та тяжкості наслідків ДТП.

У Києві з 1 квітня не впроваджуватиметься підвищення дозволеної швидкості руху до 80 км/год на 17 вулицях, оскільки на сьогодні жодна з них не відповідає необхідним критеріям.

Читайте такожУ Києві з листопада вводиться новий швидкісний режим: на яких вулицях доведеться скидати швидкістьПро це інформує прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на директора КП «Центр організації дорожнього руху» Віктора Чернія.

За його словами, представники Департаменту транспортної інфраструктури, Управління патрульної поліції, КК «Київавтодор» та КП «Центр організації дорожнього руху» обстежили вулиці, на яких рішенням Київради з 1 квітня до 1 листопада передбачено можливість підвищення швидкості руху транспорту до 80 км/год.

«Обстеження показало, що жодна з 17 вулиць не відповідає повністю необхідним критеріям, що визначені Правилами дорожнього руху та методикою прийняття рішень про встановлення обмежень швидкості, а також чинним державним нормам та стандартам», – пояснив Черній.

Він уточнив, що на зазначених вулицях фіксується високий рівень аварійності та тяжкості наслідків ДТП. Окрім того, на вулицях дозволений велосипедний рух, а проти підвищення дозволеної швидкості руху виступає велоспільнота. Вздовж таких вулиць розміщені заклади масового відвідування громадян, зупинки громадського транспорту (без заїзних кишень) тощо. «Тут варто взяти до уваги, що Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність лише при перевищенні встановленої швидкості руху більше ніж на 20 км/год. Ще 2 км/год є технічною похибкою, яка не враховується при фіксації швидкості відповідним обладнанням. Отже, фактично мова іде про дозвіл рухатися зі швидкістю до 102 км/год у населеному пункті. А на ці вулиці припадає третина усіх загиблих та п’ята частина всіх травмованих у ДТП в Києві за 3,5 роки. Це 182 смерті та 1789 травмованих», - зазначив Черній.

Швидкісний режим у Києві

За Правилами дорожнього руху, з 1 січня 2018 року швидкість пересування транспорту в населених пунктах знижено з 60 км/год до 50 км/год.

9 жовтня 2018 року Київрада затвердила перелік з 17 ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспорту до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада. У Київраді пояснили, що це рішення пов’язане з необхідністю забезпечити належні умови для життєдіяльності Києва.

Відповідно до постанови Кабміну, міська влада повинна узгоджувати відповідний перелік автошляхів із Національною поліцією. Також мають враховуватись належні дорожні умови.

У 2020 році з 1 квітня у Києві дозволили їздити зі швидкістю 80 км/год на семи вулицях. Рухатися з такою швидкістю можна лише за наявності відповідних дорожніх знаків.

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Автор: Інна Андаліцька