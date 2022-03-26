На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, єдина російська бюджетна авіакомпанія "Победа" скорочує флот на 40%.
Скорочення флоту пояснюють дефіцитом запчастин для літаків. Про це заявив тимчасовий керівник лоукостера Андрій Юріков, повідомляє Avianews.com.
Будуть поставлені в ангар 16 літаків, а 25 продовжать польоти.
Зараз флот лоукостера складається з 41 літака американського виробництва Boeing 737. Російські авіалайнери авіакомпанія не експлуатувала через їх низьку ефективність.
Після вторгнення Росії в Україну США і Євросоюз заборонили поставку деталей для російських авіакомпаній.
Війна проти України:
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- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 25 березня 2022 року за підрахунками ООН жертвами російських окупантів стали понад 1000 мирних українців.