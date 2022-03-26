Після вторгнення Росії в Україну США і Євросоюз заборонили поставку деталей для російських авіакомпаній.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, єдина російська бюджетна авіакомпанія "Победа" скорочує флот на 40%.

Скорочення флоту пояснюють дефіцитом запчастин для літаків. Про це заявив тимчасовий керівник лоукостера Андрій Юріков, повідомляє Avianews.com.

Будуть поставлені в ангар 16 літаків, а 25 продовжать польоти.

Зараз флот лоукостера складається з 41 літака американського виробництва Boeing 737. Російські авіалайнери авіакомпанія не експлуатувала через їх низьку ефективність.

Після вторгнення Росії в Україну США і Євросоюз заборонили поставку деталей для російських авіакомпаній.

Війна проти України: