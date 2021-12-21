Серед таких вуличних дрифтерів немає справжніх гонщиків.

Вуличні гонщики добряче псують нерви українцям, демонструючи свої "уміння" на вулицях міст, провокуючи ДТП та заважаючи мешканцям вночі відпочивати.

Про це розповідається у сюжеті на сайті 2+2.

При цьому таких гонщиків-самоучок не лякає ані поліція, ані можливість заробити покарання. А з настанням зими і після випадіння снігу їхня кількість на дорогах значно зростає. Ці самоназвані "дрифтери", які вважають себе профі на дорозі, часто створюють небезпечні аварійні ситуації та потрапляють у ДТП.

"Створення аварійної ситуації – це будь-які дії водія, які змусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість або напрямок руху. За таке можуть навіть позбавити прав", - пояснює автоюрист.

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Насправді ж ці любителі "дати кута" не мають нічого спільного з дрифтерами. Адже дрифт – це автоспорт, де змагаються професіонали на спеціально обладнаних машинах. Вони оснащуються спеціальними захисними каркасами безпеки та автоматичною системою пожежогасіння. Профі проводять тренування та радять це робити початківцям тільки на спеціальних майданчиках.

Як повідомляв УНІАН, під Києвом дрифтери-невдахи відзначилися дивною витівкою й одразу поплатилися.

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