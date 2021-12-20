Він перебуватиме під вартою 60 діб без права внесення застави.

У Чернігівській області суд відправив під варту депутата Бахмацької міськради Віктора Мищука, який за кермом автомобіля 18 грудня збив на смерть велосипедиста та намагався втекти з місця аварії.

Як повідомила прес-служба обласної прокуратури, відповідне рішення прийняв сьогодніБахмацький районний суд.

"Утримання під вартою без застави. Такий запобіжний захід обрав Бахмацький районний суд, підтримавши клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу депутату місцевої ради, підозрюваному в порушенні правил дорожнього руху, скоєному в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого", - поінформував прокурор області Сергій Василина на своїй сторінці в мережі Facebook.

Він підкреслив, що сідати п'яним за кермо - злочин. Але злочинцем людину може назвати лише суд.

Читайте такожВ Одесі жінка викрала яхту і врізалася на ній в пірс (фото)Міщук визнав скоєння ДТП, однак запевнив, що був тверезий та рухався з дозволеною в населеному пункті швидкістю.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, в партії "Рідний дім", від якої обирався Міщук, назвали наявність депутатського мандата обтяжувальною обставиною, оскільки підозрюваний не виправдав надій виборців. Також є інформація, що Міщук хоче скласти депутатський мандат.

Громадські активісти побоюються, що справу можуть зам'яти, оскільки Міщук наступного дня потрапив до лікарні з підвищеним тиском і аналізи з підтвердження або спростування наявності алкоголю в крові у нього взяли через значний проміжок часу.

П'яний депутат збив велосипедиста: подробиці аварії

Увечері 18 грудня в місті Бахмач Чернігівської області депутат міськради за кермом автомобіля збив велосипедиста. Після цього водій намагався покинути місце ДТП, проте не впорався з керуванням і з'їхав у кювет.

Потерпілий від отриманих тілесних ушкоджень помер по дорозі в лікарню. Поліція того ж дня затримала водія авто. Він відмовився від проведення медичного обстеження на предмет алкогольного або наркотичного сп'яніння. Однак поліція примусово відібрала у затриманого зразки крові та сечі для проведення експертизи.

Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп'яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК).

У Бахмачі активісти пікетували відділення поліції, вимагаючи об'єктивного розслідування смертельної ДТП за участю депутата

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Автор: Ірина Синельник