Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив, що громадський транспорт під час локдауну, який пропонується запровадити на початку січня наступного року, працюватиме зі значними обмеженнями.
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Про це він повідомив в ефірі телеканалу «Україна 24».
Міністр зазначив, що у разі запровадження локдауну, для громадян України в’їзд та виїзд з країни буде відкритим, запровадження обмежень на міжнародне сполучення не планується.
У відповідь на запитання, чому під час можливого жорсткого карантину у січні пропонується дозволити роботу громадського транспорту та не закривати міжміське сполучення, хоча багато пасажирів ігнорують масковий режим, Немчінов сказав: «Від того, що стаються ДТП, ми не перестаємо користуватися автомобілями. В цьому випадку це більше питання самоконтролю. Якщо подивитись пропозиції, які ми озвучили…, то мова йде про фактичне користування транспортом з іще більшими обмеженнями – з користуванням виключно сидячих місць».
«Ви пригадайте початок карантину в Україні, і якою проблемою був доїзд медиків, доїзд працівників, які залишаються працювати (під час локдауну – УНІАН).
У даному випадку епідеміологи прорахували варіанти і пропонують зі значними обмеженнями, з використанням виключно сидячих місць дозволити користування громадським транспортом, а також міжрайонне та міжобласне сполучення», - наголосив міністр.
Зимовий локдаун в Україні: що відомо
- Як повідомляв УНІАН, 4 грудня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ запропонує уряду запровадити жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня тривалістю три тижні.
- Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що рекомендував прем’єру Денису Шмигалю не вводити локдаун у грудні.
Напередодні Шмигаль заявив, що вводити жорсткий локдаун в Україні доведеться в січні.
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