Разом з тим урядовці не планують закривати міжміське та міжнародне сполучення.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив, що громадський транспорт під час локдауну, який пропонується запровадити на початку січня наступного року, працюватиме зі значними обмеженнями.

Читайте такожЯк локдаун в Україні вплине на роботу аеропортів: у МЗС розкрили деталі

Про це він повідомив в ефірі телеканалу «Україна 24».

Міністр зазначив, що у разі запровадження локдауну, для громадян України в’їзд та виїзд з країни буде відкритим, запровадження обмежень на міжнародне сполучення не планується.

У відповідь на запитання, чому під час можливого жорсткого карантину у січні пропонується дозволити роботу громадського транспорту та не закривати міжміське сполучення, хоча багато пасажирів ігнорують масковий режим, Немчінов сказав: «Від того, що стаються ДТП, ми не перестаємо користуватися автомобілями. В цьому випадку це більше питання самоконтролю. Якщо подивитись пропозиції, які ми озвучили…, то мова йде про фактичне користування транспортом з іще більшими обмеженнями – з користуванням виключно сидячих місць».

«Ви пригадайте початок карантину в Україні, і якою проблемою був доїзд медиків, доїзд працівників, які залишаються працювати (під час локдауну – УНІАН).

У даному випадку епідеміологи прорахували варіанти і пропонують зі значними обмеженнями, з використанням виключно сидячих місць дозволити користування громадським транспортом, а також міжрайонне та міжобласне сполучення», - наголосив міністр.

Зимовий локдаун в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ запропонує уряду запровадити жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня тривалістю три тижні.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що рекомендував прем’єру Денису Шмигалю не вводити локдаун у грудні.

Напередодні Шмигаль заявив, що вводити жорсткий локдаун в Україні доведеться в січні.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров