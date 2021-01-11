Посилений карантин в Україні почав діяти з 8 січня.

Під час дії посиленого карантину в Києві з 8 по 25 січня можливі обмеження входу на деяких станціях метро.

Про це розповіла заступник начальника КП "Київський метрополітен" Наталка Макогон, пише "Наш Киев".

Вона уточнила, що закриття станцій не планується. Обмеження входу, за її словами, полягає в зменшенні відкритих дверей вестибюля: наприклад, дві замість трьох. До такого обмеження вдаватимуться для уникнення скупчення людей на платформах.

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"Заходи дозволяють поступово приймати пасажиропотік", - пояснила Макогон.

На яких станціях обмежать вхід

Це будуть вирішувати в залежності від завантаженості тієї чи іншої станції в конкретний момент. Контроль за тим, щоб при вході на станції не було стовпотворінь, поклали на працівників метрополітену.

За словами Макогон, в такому режимі столична підземка працює протягом останнього року.

Вранці 11 січня ЗМІ показали роботу столичного метро після свят.

Робота метро на карантині: що відомо

Біля входу в метро чергує наряд поліції, співробітники стежать за громадським порядком і дотриманням карантинних обмежень.

Всі пасажири метрополітену в масках, за дотриманням цієї норми стежать ретельно.

Контролер перевіряє їх наявність ще біля турнікета, якщо хтось хоче пройти без маски, його не пропускають.

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Автор: Юрій Годован