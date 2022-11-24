В кількох районах тиск води поки понижений.

На правому березі Києва починають подавати водопостачання. Про це йдеться у повідомленні КМДА.

""Київводоканал частково стабілізував електропостачання на одному з ключових об’єктів: вода починає подаватись споживачам на правому березі", - йдеться у повідомленні.

Водночас в КМДА зазначили, що на пониженому тиску поки що залишаються Святошинський, Солом’янський, частково Оболонський, Шевченківський та Подільський райони, житлові масиви Пуща-Водиця, Виноградар та Нивки.

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У Києві після масованого ракетного обстрілу з боку росіян 23 листопада виникли проблеми з електро-, водо- й теплопостачанням.

Сьогодні мер столиці Вітлій Кличко повідомив, що водопостачання на лівому березі Києва вже відновили. За його словами, ситуація з електропостачанням складніша - 70% відсотків міста досі залишається без електрики.

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