Через необхідність обмежити споживання електроенергії у столиці тимчасово припинили роботу трамваї.

Поїзди метро у Києві курсуватимуть з інтервалом близько 10 хвилин через пошкодження енергосистеми країни, завдані російськими обстрілами 23 листопада 2022 року.

"Такий графік руху буде застосовуватись відсьогодні до стабілізації ситуації в енергосистемі країни. Будь ласка, бережіть себе! Нагадуємо, що підземні станції метро працюють як укриття", – повідомили у прес-службі КМДА.

Крім того, через необхідність обмежити споживання електроенергії у столиці тимчасово припинили роботу трамваї.

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"Вони відновлять роботу зі збільшеним інтервалом руху. Після стабілізації ситуації трамваї відновлять роботу, але збільшать інтервал руху до 40 хвилин. Окремо зазначимо, що роботу столичного фунікулера тимчасово призупинено", – також повідомила столична влада.

Ракетний удар по Києву 23 листопада

У Києві 23 листопада 2022 року прогриміла серія вибухів. Пізніше з'явилася інформація про попадання російської ракети в об'єкт інфраструктури столиці.

Станом на 17:00 відомо, що троє людей загинули внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу столиці. Серед них – 17-річна дівчина. Постраждали 11 мешканців столиці. 10 із низ госпіталізували в медзаклади міста. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці.

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