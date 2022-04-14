Потяг відправляється о 16:30, проїзд в евакуаційних поїздах безкоштовний, в пріоритеті жінки з дітьми.

"Укрзалізниця" призначила на сьогодні, 14 квітня 2022 року, евакуаційний поїзд №233 "Покровськ – Чоп", який відправляється о 16:30.

Про це повідомила прес-служба компанії.

"У зв’язку зі зменшенням потоку пасажирів та зважаючи на ситуацію у регіоні, додаткові евакуаційні рейси зі станції "Слов’янськ" не заплановані. При цьому відправка регулярних поїздів №46 на Ужгород (безкоштовно), №137 на Хмельницький (безкоштовно) та №91 на Одесу (по квитках) здійснюється з Лозової. Перший поїзд у напрямку Ужгорода відправиться о 12:00, останній – на Одесу о 19:28", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі збільшення потоку додаткові поїзди можуть бути призначені диспетчерським розкладом. За цим потрібно стежити за оголошеннями на вокзалі.

Як повідомляв УНІАН, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав усіх жителів Донецької і Луганської областей евакуюватися, бо битва за Донбас буде важкою.

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