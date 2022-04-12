Наголошується, що загострення бойових дій на Донбасі відбудеться вже найближчим часом.

До кінця квітня бойові дії на Сході України лише посилюватимуться. Росія продовжить фокусувати зусилля в Донецьку та Луганську з подальшими бойовими діями в районі Херсона та Миколаєва.

Про це свідчать дані британської розвідки, оприлюднені вранці 12 квітня.

Згідно із повідомленнями, опублікованими розвідкою, бої на Сході будуть посилюватися протягом наступних двох – трьох тижнів. Відомо, що Росія продовжує інтенсивно накопичувати бойовий склад та техніку в районі Донбасу.

"Російські атаки зосереджуватимуться на українських позиціях поблизу Донецька та Луганська з подальшими боями в районі Херсона та Миколаєва та відновленням просування до Краматорська", – повідомляє служба.

Важливою залишається й територія Білорусі. Саме звідси, за даними розвідки, перекидатимуть війська на східні регіони України.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що росіяни готуються до партизанської війни на своїй території. Зазначається, що Міністерство транспорту РФ зобов'язує забезпечити взаємодію російської залізниці з МВС та ФСБ.

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