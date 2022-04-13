Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав усіх жителів Донецької і Луганської областей евакуюватися, бо битва за Донбас буде важкою.
Про це Єрмак повідомив у Telegram-каналі.
"Людям з Луганської та Донецької областей сьогодні справді потрібно евакуюватися", - наголосив Єрмак.
Він підтримав заклик голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, щоб українці сідали в автобуси для евакуації та їхали у більш безпечні регіони.
"Потрібно чітко розуміти, що Росія накопичує сили і стріляє по житлових кварталах. Там готові вбивати мирних людей просто так, використовувати їх як живий щит", - додав Єрмак.
"Битва за Донецьку та Луганську області буде важкою, і мирні люди повинні виїхати туди, де можна перечекати загострення, вберегти дітей та полегшити ЗСУ роботу по ворогу. Не зволікайте, влада робить все для евакуації", - наголосив Єрмак.
Наступ РФ на Донбас: що відомо
Раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів, що протягом наступних двох тижнів на Донбасі відбуватимуться важкі бої. Саме вони і визначать долю наступної фази війни.
Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори Президентів України і Росії можуть відбутися після бойового зіткнення на Донбасі, в якому Київ налаштований на перемогу. Експерти і розвідники підтверджували, що РФ готує масштабний наступ на Донбас, а глава Луганської ОВА Сергій Гайдай закликає людей швидше евакуюватися в безпечне місце.
Після цього Арестович заявив, що Росія вже почала наступ на Донбас, йде перший етап. Окупанти намагатимуться проводити наступ одночасно з півночі і з півдня, вважає радник глави ОП.