Керівник ОП просить не зволікати з евакуацією, бо Росія готова продовжувати вбивати мирних людей.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав усіх жителів Донецької і Луганської областей евакуюватися, бо битва за Донбас буде важкою.

Про це Єрмак повідомив у Telegram-каналі.

"Людям з Луганської та Донецької областей сьогодні справді потрібно евакуюватися", - наголосив Єрмак.

Він підтримав заклик голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, щоб українці сідали в автобуси для евакуації та їхали у більш безпечні регіони.

"Потрібно чітко розуміти, що Росія накопичує сили і стріляє по житлових кварталах. Там готові вбивати мирних людей просто так, використовувати їх як живий щит", - додав Єрмак.

"Битва за Донецьку та Луганську області буде важкою, і мирні люди повинні виїхати туди, де можна перечекати загострення, вберегти дітей та полегшити ЗСУ роботу по ворогу. Не зволікайте, влада робить все для евакуації", - наголосив Єрмак.

Наступ РФ на Донбас: що відомо

Раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів, що протягом наступних двох тижнів на Донбасі відбуватимуться важкі бої. Саме вони і визначать долю наступної фази війни.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори Президентів України і Росії можуть відбутися після бойового зіткнення на Донбасі, в якому Київ налаштований на перемогу. Експерти і розвідники підтверджували, що РФ готує масштабний наступ на Донбас, а глава Луганської ОВА Сергій Гайдай закликає людей швидше евакуюватися в безпечне місце.

Після цього Арестович заявив, що Росія вже почала наступ на Донбас, йде перший етап. Окупанти намагатимуться проводити наступ одночасно з півночі і з півдня, вважає радник глави ОП.

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