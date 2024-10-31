Стало відомо, з яких країн в Україні завезено найбільше число легкових авто / колаж УНІАН з фото pixabay та REUTERS

З січня до серпня цього року до нашої країни імпортували 215,6 тис. легкових авто - як нових, так і вживаних.

Про це з посиланням на дані Державної служби статистики повідомляє "УкрАвтопром". Загальна кількість автомобілів виявилась на 15% більшою, ніж за аналогічний період минулого року. Митна вартість цих авто становить 2 млрд 933 млн доларів – тобто, вона на 19% більше, ніж у 2023-му.

Найбільший постачальник легковиків до України – Німеччина. Одразу за нею йдуть Сполучені Штати, а на третій позиції розташувалась КНР.

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ТОП головних постачальників легковиків виглядає так:

  • Німеччина – 42 468 одиниць;
  • США – 34 590;
  • Китай – 25 604;
  • Японія – 21 934;
  • Південна Корея – 11 159;
  • Франція – 10 741;
  • Словаччина – 9 651;
  • Мексика – 9 391.

Журналісти зазначили, що у ТОП-10 входять ще дві країни:

З Чехії імпортували 9 117 авто, а з Великої Британії – 9070.

Автомобільний ринок України – що повідомлялося

Нещодавно спеціалісти назвали найбільш популярні в нашій країні автомобілі за весь 2024 рік. Очолив рейтинг бестселер ринку Renault Duster – компактний кросовер-позашляховик, який виробляють з 2010-го.

Одразу на ними йдуть два інших суперпопулярних кросоверів – Toyota RAV4 та Mazda CX-5. Замикає десятку чеський середньорозмірний SUV Škoda Kodiaq.

А ще раніше експерти назвали найпопулярніші в Україні дизельні автомобілі. Серед імпортованих уживаних дизельних авто найбільшим попитом серед українців користувався Renault Megane. Окрім нього, у вересні активно купували Skoda Octavia, Volkswagen Passat, Nissan Qashqai та Volkswagen Golf.

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