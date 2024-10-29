Найбільш популярною моделлю серед нових легкових авто став компактний кросовер Renault Duster.

За три квартали цього року в нашій країні зареєстровали 53 тисячі нових легкових авто – це на 21% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Такі дані наводить портал УкрАвтопром.

Найбільш популярним автомобілем серед нових легковиків виявився компактний кросовер-позашляховик Renault Duster. Вперше цю модель представили у грудні 2009 року під дочірньою маркою Dacia. Пізніше були представлені версії під брендом Renault.

Другу та третю позиції також займають кросовери, а саме – моделі Toyota RAV4 та Mazda CX-5. Замикає десятку лідерів середньорозмірний чеський SUV Škoda Kodiaq.

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ТОП-10 нових легкових авто цього року:

Renault Duster – 5060 одиниць;

Toyota RAV4 – 3402;

Mazda CX-5 – 1459;

Volkswagen ID.4 – 1410;

Kia Sportage – 1315;

Hyundai Tucson – 1078;

Toyota Camry – 1069;

Škoda Octavia – 998;

Volkswagen Touareg – 966;

Škoda Kodiaq – 961.

Яке авто обрати – поради спеціалістів

Нагадаємо, раніше відомий експерт з уживаних автомобілів Адам Морріс порекомендував "‎бюджетний"‎ спортивний седан. На його думку, водіям, які люблять швидкість, варто звернути увагу на BMW 3-Series G20.

За словами спеціаліста, модель пропонує "‎приємні відчуття від водіння"‎. При цьому експерт звернув увагу не деякі технічні труднощі, з якими стикаються власники цього авто.

Нагадаємо також, що нещодавно фахівці назвали бренди, на які варто звернути увагу покупцям, які шукають надійне вживане авто. Очолили рейтинг Lexus і Toyota. Третю сходинку займає Mazda, а замикає п’ятірку Honda і Acura.

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