За три квартали цього року в нашій країні зареєстровали 53 тисячі нових легкових авто – це на 21% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Такі дані наводить портал УкрАвтопром.
Найбільш популярним автомобілем серед нових легковиків виявився компактний кросовер-позашляховик Renault Duster. Вперше цю модель представили у грудні 2009 року під дочірньою маркою Dacia. Пізніше були представлені версії під брендом Renault.
Другу та третю позиції також займають кросовери, а саме – моделі Toyota RAV4 та Mazda CX-5. Замикає десятку лідерів середньорозмірний чеський SUV Škoda Kodiaq.
ТОП-10 нових легкових авто цього року:
- Renault Duster – 5060 одиниць;
- Toyota RAV4 – 3402;
- Mazda CX-5 – 1459;
- Volkswagen ID.4 – 1410;
- Kia Sportage – 1315;
- Hyundai Tucson – 1078;
- Toyota Camry – 1069;
- Škoda Octavia – 998;
- Volkswagen Touareg – 966;
- Škoda Kodiaq – 961.
Яке авто обрати – поради спеціалістів
Нагадаємо, раніше відомий експерт з уживаних автомобілів Адам Морріс порекомендував "бюджетний" спортивний седан. На його думку, водіям, які люблять швидкість, варто звернути увагу на BMW 3-Series G20.
За словами спеціаліста, модель пропонує "приємні відчуття від водіння". При цьому експерт звернув увагу не деякі технічні труднощі, з якими стикаються власники цього авто.
Нагадаємо також, що нещодавно фахівці назвали бренди, на які варто звернути увагу покупцям, які шукають надійне вживане авто. Очолили рейтинг Lexus і Toyota. Третю сходинку займає Mazda, а замикає п’ятірку Honda і Acura.