Названі ТОП-10 найпопулярніших в Україні авто в 2024 році / фото ua.depositphotos.com

За три квартали цього року в нашій країні зареєстровали 53 тисячі нових легкових авто – це на 21% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Такі дані наводить портал УкрАвтопром.

Найбільш популярним автомобілем серед нових легковиків виявився компактний кросовер-позашляховик Renault Duster. Вперше цю модель представили у грудні 2009 року під дочірньою маркою Dacia. Пізніше були представлені версії під брендом Renault. 

Другу та третю позиції також займають кросовери, а саме – моделі Toyota RAV4 та Mazda CX-5. Замикає десятку лідерів середньорозмірний чеський SUV Škoda Kodiaq. 

Відео дня

ТОП-10 нових легкових авто цього року: 

  • Renault Duster – 5060 одиниць;
  • Toyota RAV4 – 3402;
  • Mazda CX-5 – 1459;
  • Volkswagen ID.4 – 1410;
  • Kia Sportage – 1315;
  • Hyundai Tucson – 1078;
  • Toyota Camry – 1069;
  • Škoda Octavia – 998;
  • Volkswagen Touareg – 966;
  • Škoda Kodiaq – 961.

Яке авто обрати – поради спеціалістів 

Нагадаємо, раніше відомий експерт з уживаних автомобілів Адам Морріс порекомендував "‎бюджетний"‎ спортивний седан. На його думку, водіям, які люблять швидкість, варто звернути увагу на BMW 3-Series G20. 

За словами спеціаліста, модель пропонує "‎приємні відчуття від водіння"‎. При цьому експерт звернув увагу не деякі технічні труднощі, з якими стикаються власники цього авто. 

Нагадаємо також, що нещодавно фахівці назвали бренди, на які варто звернути увагу покупцям, які шукають надійне вживане авто. Очолили рейтинг Lexus і Toyota. Третю сходинку займає Mazda, а замикає п’ятірку Honda і Acura.

Вас також можуть зацікавити новини: