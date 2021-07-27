Нові перевізники отримають для підписання вже розроблені міською владою типові договори.

Приватним перевізникам, які наразі працюють на маршрутах Києва, буде запропоновано підписати додаткові угоди щодо покращення умов перевезень пасажирів.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Костянтина Усова.

За його словами, міськдержадміністрація розробила кардинально інший типовий договір "Про організацію перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування". Він додав, що цей документ вже переданий на підписання перевізникам – переможцям останнього конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

Усов зауважив, що для врегулювання правовідносин із перевізниками, які ведуть свою діяльність на підставі договорів, укладених у попередні періоди, влада розробила проект додаткової угоди. Його запропонують для підписання всім перевізникам, які на сьогодні обслуговують міські маршрути згідно з чинними договорами.

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"Усім без винятку перевізникам, які працюють зараз та хочуть і надалі надавати послуги з перевезення на маршрутах міста, доведеться прийняти нові правила. Ми запропонуємо їм добровільно підписати додаткові угоди. Ці ж умови вони побачать і на всіх наступних конкурсах", – заявив Усов.

Він повідомив, що положення нового типового договору значно розширюють предмет контролю перевізників з боку КМДА і визначають дуже чіткі стандарти надання послуги з перевезення пасажирів у столиці.

За словами Усова, більша частина формальних пунктів попередніх договорів замінена на реальні.

"Наприклад, пункт про наявність кондиціонеру в салоні, який існував десятиріччями, зовсім не означав його справність. До того, справність кондиціонеру не означала, що він умикався, адже перевізники воліли заощаджувати на витратах пального. Це був приклад формального підходу. Натомість тепер у договорі ми говоримо про конкретний предмет контролю – не сам кондиціонер, а граничний температурний режим, який перевізники повинні забезпечити в салоні: влітку не більше 22 градусів, взимку не менше 15 градусів", – прокоментував він.

Усов зазначив, що договором забороняється будь-яке шумове (музика) або візуальне (плакати, компакт-диски, іграшки) забруднення салону перевізників.

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Кожен автобус має бути обладнаний мінімум 5 кнопками зупинки на вимогу, а за кабіною водія повинен висіти плакат визначеного містом зразка з наступною інформацією:

ідентифікатори перевізника;

особа водія: його фото, дата народження, прізвище, ім’я, по-батькові, номер водійського посвідчення;

способи зворотного зв’язку для пасажирів;

права та обов’язки водія та пасажирів.

Водії, згідно з новим договором, мають бути одягнені в типову уніформу, кожен з них повинен пройти курс домедичної допомоги та інструктаж щодо особливостей посадки/висадки пасажирів з інвалідністю.

Водіям під загрозою одностороннього розірвання договорів категорично забороняється курити в салоні автобусу.

Як повідомив Усов, у договорі передбачено, що надання послуги водіями та кондукторами має здійснюватися українською мовою.

Як повідомляв УНІАН, у травні Усов заявив, що влада Києва оновила конкурсні умови для перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування – зобов’язала мати відкидні пандуси, голосові сповіщення зупинок та заборонила в салоні шторки, плакати культуристів та шансон.

Усов анонсував, що найближчим часом міська влада оголосить конкурс серед перевізників на 19 міських маршрутів, на яких завершуються угоди з перевізниками. Рухомий склад на цих маршрутах вже вийде відповідно до нових вимог міської влади. Поступово таким чином планується замінити всі старі маршрутки, які курсують у столиці.

Автор: Інна Андаліцька