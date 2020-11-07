Пропуск вантажного автотранспорту здійснюватиметься без обмежень.

Словаччина з 9 листопада тимчасово обмежить пропуск громадян з України через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

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«Уряд Словаччини вніс доповнення щодо умов в’їзду на територію своєї держави. Обмеження вводяться у зв’язку з ускладненням епідеміологічної ситуації у Словацькій Республіці і в Україні», - йдеться у повідомленні.

Словацькі прикордонники повідомляють, що з 09.00 (за київським часом) 9 листопада буде тимчасово закрито пункт пропуску «Велке Слеменце», з українського боку – «Малі Селменці». Також тимчасово припиняється оформлення пішоходів у пункті пропуску «Убля», з українського боку – «Малий Березний».

У пункті пропуску «Вишнє Нємецке», з українського боку – «Ужгород», пропуск осіб, які тимчасово або постійно проживають на території Словаччини, буде здійснюватися з 08.00 до 20.00 (за київським часом).

«Усі подорожні під час в’їзду у Словаччину зобов’язані пройти антигенний тест і в подальшому підлягають самоізоляції, під час якої на п’ятий день повинні зробити тест RT PCR. Від проходження антигенного тесту звільняються особи, які прямують територією Словаччини транзитом, та відповідно до винятку указу Управління охорони здоров’я Словацької Республіки або письмового винятку», - зазначають у ДПСУ.

При цьому пропуск вантажного автотранспорту здійснюватиметься без обмежень.

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Автор: Інна Андаліцька