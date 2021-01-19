У день Хрещення затор виник на Русанівському мосту до Гідропарку.

Зранку 19 січня кілька найважливіших доріг столиці перевантажено. На дорогах Києва сталося 6 аварій.

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Затори на мостах у Києві

Як свідчать дані карт Google, рух транспорту ускладнено на всіх мостах через Дніпро в напрямку правого берега, за винятком Дарницького мосту. На Русанівському мосту до Гідропарку виник великий затор.

Затори на правому березі Києва

На правому березі затори виникли на вулиці Олени Теліги, Семена Скляренка та Новокостянтинівської, а також на Подолі. Значно ускладнено рух на Гаванському мосту та вулиці Набережно-Хрещатицькій.

Сильні затори виникли в районі станції метро "Житомирська". На проспекті Перемоги пробка тягнеться від вулиці Шолуденка і продовжується на бульварі Тараса Шевченка.

Затори на Лівому березі Києва

На Лівому березі столиці рух транспорту ускладнений на Броварському проспекті (перед станцією метро "Лівобережна"), в районі Дарницької площі і перед Південним мостом.

Як не потрапити в пробку в Києві

Дієвого рецепту столична влада і водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання в тягучках, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки . Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19: 00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19: 00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту. День поїздки . Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

. Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати. Погода . Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори чинять значний вплив через часті підтоплення або снігові замети. Також при поганій погоді чимало пасажирів прагнуть скористатися таксі, що тягне додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори чинять значний вплив через часті підтоплення або снігові замети. Також при поганій погоді чимало пасажирів прагнуть скористатися таксі, що тягне додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них. Метро . Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день.

. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день. Велосипед . Цей екологічно безпечний вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останні роки в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другу.

. Цей екологічно безпечний вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останні роки в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другу. Місце розташування роботи. Якщо ваша робота знаходиться у вкрай важкодоступному для автотранспорту місці - замисліться, можливо, це хороший привід змінити її.

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Автор: Дмитро Захаров