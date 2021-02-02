2 лютого в столиці спостерігається щільний трафік на багатьох вулицях.

Станом на ранок 2 лютого на низці основних доріг Києва спостерігається щільний трафік.

Як свідчать дані карт Google, складна ситуація з рухом склалася на правому березі столиці.

Затори на мостах у Києві

Вранці 2 лютого ситуація з автомобільним трафіком на всіх мостах критична – переважно в бік правого берега. Так, фактично «стоїть», починаючи з проспекту Шухевича до Московського мосту, Північний міст. Далі – до проспекту Бандери – спостерігається «тягнучка». Схожа ситуація на мосту «Метро» в бік Набережного шосе, водночас великі затори на мосту Патона в бік проспекту Соборності.

А ось Дарницький міст «стоїть» в напрямку Наддніпрянського шосе.

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Затори на Лівому березі Києва

Складна ситуація на проспекті Шухевича, дорогу в районі вулиці Оноре де Бальзака заблокувала аварія. Така ж ситуація і на розвилці в районі Дніпровської Набережної та проспекті Павла Тичини. Через ДТП постраждав рух і на Русанівській Набережній.

Рух ускладнено на Дарницькому шосе, починаючи від тролейбусної зупинки Лівий берег. Величезні затори утворилися уздовж Харківського шосе в бік станції Бориспільська.

Дорога займе багато часу і у водіїв, які рухаються по проспекту Соборності в бік моста Патона.

Від щільного трафіку й спровокованої ним аварії постраждав й проспект Бажана.

Затори на правому березі Києва

Через наплив автомобілів з лівого берега постраждали Набережне шосе, Гаванський міст, вулиця Набережно-Рибальська, проспект Степана Бандери. Крім того, рух по Дніпровському узвозі перекрито через дорожні роботи.

Складнощі в русі є на проспекті Перемоги ближче до центру і бульварі Тараса Шевченка. Також спостерігаються затори на бульварі Лесі Українки на ділянці ближче до центру.

Затори спостерігаються по Повітрофлотському проспекту, вулиці Вадима Гетьмана, вулиці В’ячеслава Чорновола та на в’їздах.

Як не потрапити в пробку в Києві

Дієвого рецепта столична влада і водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання в тягучках, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19: 00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинуть город або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

День поїздки. Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка-період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час пробки виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори роблять значний вплив через часті підтоплень або снігових заметів. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що тягне додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

Метро. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в пробку не вдасться-скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день.

Велосипед. Цей екологічно безпечний вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останні роки в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другу.

Місце розташування роботи. Якщо ваша робота знаходиться у вкрай важкодоступному для автотранспорту місця-задумайтеся, можливо, це хороший привід змінити її.

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Автор: УНІАН